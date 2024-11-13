Швентек о том, что потеряла статус №1: «Мне нужен был перерыв после US Open, и я знала, что будут такие последствия»

Ига Швентек прокомментировала то, что потеряла звание первой ракетки мира.

– Вас это беспокоит?

– Я бы не сказал, что для меня это большая проблема. Конечно, все хотят быть первой ракеткой, но я не зацикливаюсь на этом. Я и Арина [Соболенко] будем сражаться за это звание. Я знаю, что если буду концентрироваться на нужных вещах, то результат придет и я смогу вернуть себе первую строчку.

– У вас не было титулов с «Ролан Гаррос» – вы считаете, что опустились в рейтинге, потому что ваш уровень снизился или потому что Соболенко прибавила?

– Я бы не сказала, что мой уровень стал ниже. Я вышла в полуфинал в Цинциннати и четвертьфинал US Open. А после мне нужен был перерыв (полька не играла на турнирах два месяца – Спортс»). Я знала, что Арина совсем рядом [по очкам] и так я потеряю первую строчку. Но, к сожалению, я должна была это сделать.