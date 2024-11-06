  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек об итоговом: «Немного сложнее из-за смены тренера и перерыва между турнирами»
1

Швентек об итоговом: «Немного сложнее из-за смены тренера и перерыва между турнирами»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Коко Гауфф на итоговом турнире WTA.

Полька проиграла со счетом 3:6, 4:6.

«Я не была достаточно стабильной, а Коко использовала возможности намного лучше меня, были брейк-поинты, которые я не выиграла, я допускала больше невынужденных ошибок. А когда играешь с Коко, надо быть более стабильной – ее нелегко обыграть, даже учитывая, что наша личная статистика была позитивной (11:1 в пользу польки – Спортс’‘). Сегодня она играла лучше.

В следующем матче я постараюсь получше адаптироваться, поработаю завтра на тренировке».

Швентек также отметила, что из-за того, что она не играла с US Open, а итоговый стал первым турниром с новым тренером Вимом Фиссеттом, ей «немного сложнее, чем обычно».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Yahoo! Sports
logoWTA
logoWTA Finals
logoВим Фиссетт
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гауфф после победы над Швентек на итоговом: «Надеюсь, у меня получится выиграть еще три матча»
1сегодня, 07:58
Вим Фиссетт: «Возможно, Швентек – лучшая теннисистка всех времен»
3320 октября, 20:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Потапова сообщила о разводе с Шевченко
11сегодня, 10:44
Кафельников о том, что Трамп объявил о победе в выборах: «Ну наконец теперь визовый отдел вновь откроется🇺🇸!»
11сегодня, 09:37
Мугуруса о плотном расписании тура: «Не думаю, что есть повод жаловаться – скорее наоборот, потому что это замечательно»
сегодня, 08:59
Гауфф после победы над Швентек на итоговом: «Надеюсь, у меня получится выиграть еще три матча»
1сегодня, 07:58
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Соболенко встретится с Рыбакиной, Паолини – с Циньвэнь Чжэн
243сегодня, 06:51
Мец (ATP). 2-й круг. Рууд сыграет с Бонзи, Норри с Ван Ашем, Муте, Рублев вышли в 1/4 финала, Гаске выбыл
22сегодня, 06:06
Димитров снялся с турнира в Меце
5вчера, 20:51
Кудерметова и Чжань в четверг сыграют за выход в 1/2 парного итогового с Эррани и Паолини
вчера, 19:52
Горан Иванишевич: «Когда Синнер и Алькарас оба на пике формы, сильнее Синнер. У Алькараса случаются перепады от потрясающих ударов к простым ошибкам»
18вчера, 19:18
Мец (ATP). Гастон, Норри, Гаске, Сонего, Микельсен, Муте, Бергс вышли во 2-й круг, Шевченко, Баутиста-Агут выбыли
16вчера, 18:50
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51