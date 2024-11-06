Швентек об итоговом: «Немного сложнее из-за смены тренера и перерыва между турнирами»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Коко Гауфф на итоговом турнире WTA.

Полька проиграла со счетом 3:6, 4:6.

«Я не была достаточно стабильной, а Коко использовала возможности намного лучше меня, были брейк-поинты, которые я не выиграла, я допускала больше невынужденных ошибок. А когда играешь с Коко, надо быть более стабильной – ее нелегко обыграть, даже учитывая, что наша личная статистика была позитивной (11:1 в пользу польки – Спортс’‘). Сегодня она играла лучше.

В следующем матче я постараюсь получше адаптироваться, поработаю завтра на тренировке».

Швентек также отметила, что из-за того, что она не играла с US Open, а итоговый стал первым турниром с новым тренером Вимом Фиссеттом, ей «немного сложнее, чем обычно».