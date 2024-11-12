Арина Соболенко: «Я хочу доминировать в туре так, как Серена и Ига»

Арину Соболенко вдохновляет успех Серены Уильямс и Иги Швентек.

«Я всегда хотела доминировать в туре так, как это делала Серена, как это долго удавалось Иге.

Меня это очень вдохновляет, и, конечно, я хочу доминировать в туре так, как они. Но я стараюсь сосредоточиться на себе, на собственном прогрессе, чтобы точно обладать всем арсеналом для такого доминирования в туре».