Арина Соболенко: «Я хочу доминировать в туре так, как Серена и Ига»
Арину Соболенко вдохновляет успех Серены Уильямс и Иги Швентек.
«Я всегда хотела доминировать в туре так, как это делала Серена, как это долго удавалось Иге.
Меня это очень вдохновляет, и, конечно, я хочу доминировать в туре так, как они. Но я стараюсь сосредоточиться на себе, на собственном прогрессе, чтобы точно обладать всем арсеналом для такого доминирования в туре».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ausopen.com
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