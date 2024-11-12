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Медведев о том, стал ли меньше играть в PlayStation c рождением дочери: «Мне кажется, нет. Но в следующем году собираюсь поменьше»

Даниил Медведев рассказал, как часто играет в PlayStation.

– Ты стал меньше играть с появлением Алисы? 

– Я не знаю. Мне кажется, нет. Собираюсь в следующем году чуть поменьше играть. 

В каком-то смысле играю не так много, потому что играю только дома, а дома из-за тенниса нахожусь очень мало. Дома я должен поменьше играть. 

– А во что играешь? 

– Rainbow Six называется игра, очень крутая, очень веселая. К сожалению, как и со многими компьютерными играми, хорошо бы играть с 10 вечера до полуночи. Получается так, что час ты разминаешься, у тебя что-то не получается, а потом один час – это чуть ли не одна игра, и тебе не хочется заканчивать. И вот надо научиться это делать.

– Вопрос от Андрея Кузнецова: в танчики играешь?

– Не-не. У меня времени нет. Если бы в [сутках] было 40 часов, 10 часов или сколько я бы тренировался [на корте], 10 играл, потом спал, [проводил время] с Алисой, Дашей. Времени мало, поэтому хватает только на Rainbow Six, – сказал Медведев в интервью Дарье Левченко для канала BB Tennis.

Что нужно Медведеву, чтобы выйти в 1/2 итогового?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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