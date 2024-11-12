Медведев о победе над де Минауром: «Я решил: к этому матчу подойду с настроем, что в хорошем смысле мне все равно, а там будь что будет»

Даниил Медведев рассказал, с каким настроем проводил матч с Алексом де Минауром.

Он обыграл австралийца 6:2, 6:4 и сохранил шансы на выход в полуфинал итогового.

– Вы выглядели таким сконцентрированным весь матч...

– Мой последний матч был не очень хорошим во многих отношениях. Я решил: к этому матчу подойду с настроем, что в хорошем смысле мне все равно, а там будь что будет. Если проиграю сегодня, то, наверное, в четверг поеду домой. Это хорошее чувство, сезон окончен. Но если выиграю, в четверг будет шанс побороться.

Старался сохранить такой настрой до конца, потому что, как только ведешь в счете, начинаешь думать: «Окей, могу выиграть матч». Но я думал: «Ладно, неважно. Бей по мячу и старайся показывать свою игру». И мне удалось довести это до конца. Доволен уровнем, постараюсь сделать то же самое в следующем матче. Так что мне все равно»

Что нужно Медведеву, чтобы выйти в 1/2 итогового?