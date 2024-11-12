Медведев о праздновании после победы над де Минауром: «Шел на матч, блокируя весь шум, даже свой собственный»

Даниил Медведев рассказал, что значило его празднование после победы над Алексом де Минауром на итоговом турнире (6:2, 6:4).

– Мне кажется, многие футболисты так делают. Если я правильно понимаю, это больше касается соцсетей. После моего выступления в матче с Тэйлором и некоторых комментариев я стараюсь меньше заходить в соцсети. Я шел на сегодняшний матч, блокируя весь шум, даже свой собственный. Никаких истерик, просто абстрагировался от всего. Мне было все равно на то, что происходит на корте, я просто старался играть. И я чувствовал себя хорошо. Обычно я праздную, когда выигрываю турниры, но сегодня было все равно.

– Вы чувствовали, что вся эта шумиха вас беспокоит?

– Нет, не думаю. Просто хорошо иногда сделать это для самого себя, напомнить себе, что это возможно. Чем популярнее становишься, тем больше у тебя болельщиков и хейтеров, больше внимания. Иногда даже хорошие вещи могут нарушить концентрацию. Ты побеждаешь везде, и люди называют тебя богом. Проигрываешь два матча, и говорят: «Твоя карьера окончена». Иногда хорошо просто абстрагироваться от всего этого.