Винус о возможном возвращении Серены: «Это маловероятно. Я не могу заставить ее выйти на корт»

Винус Уильямс: возвращение Серены маловероятно.

Винус прокомментировала слухи о возвращении Серены в тур.

Ранее 23-кратную чемпионку «Больших шлемов» внесли в пул допинг-тестирования – по правилам она может вернуться в тур через шесть месяцев. Позже американка опровергла информацию о скором возобновлении карьеры.

«Могу говорить только за себя. На самом деле я не могу заставить ее выйти на корт, она не тренируется (смеется). Мне кажется, это [возобновление карьеры] маловероятно», – сказала Винус на пресс-конференции.

