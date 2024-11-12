Алькарас отменил тренировку из-за плохого самочувствия. Завтра ему играть с Рублевым
Карлос Алькарас из-за недомогания отменил тренировку на итоговом турнире.
Испанец вышел на тренировку со спарринг-партнером, но через пару минут прервал ее и покинул корт.
Плохое самочувствие Алькараса подтвердил его врач Хуанхо Лопес. Тренер третьей ракетки мира Хуан Карлос Ферреро добавил, что Алькарасу трудно дышать.
Как сообщает Marca, Алькарас уже четыре дня принимает антибиотики.
Завтра он должен сыграть с Андреем Рублевым.
Ух как Алькарасу плохо – болел и влетел парню с одной победой в 8 последних матчах
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Marca
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