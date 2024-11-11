Гауфф преодолела отметку в 20 млн долларов призовых

Третья ракетка мира Коко Гауфф заработала за карьеру 20 млн долларов призовых. Она 25-я теннисистка в истории, достигшая этого показателя.

Перед итоговым ее призовые составляли $16,7 млн долларов. В Эр-Рияде Гауфф получила рекордные 4,8 млн долларов за победу на турнире.

20-летняя Гауфф – четвертый игрок, родившийся в 2000-х, который преодолел эту отметку. Ранее это удавалось Карлосу Алькарасу , Иге Швентек и Яннику Синнеру .

Гауфф весь сезон искала себя, а потом нашла – и взяла турнир лучших теннисисток года