Гауфф преодолела отметку в 20 млн долларов призовых
Третья ракетка мира Коко Гауфф заработала за карьеру 20 млн долларов призовых. Она 25-я теннисистка в истории, достигшая этого показателя.
Перед итоговым ее призовые составляли $16,7 млн долларов. В Эр-Рияде Гауфф получила рекордные 4,8 млн долларов за победу на турнире.
20-летняя Гауфф – четвертый игрок, родившийся в 2000-х, который преодолел эту отметку. Ранее это удавалось Карлосу Алькарасу, Иге Швентек и Яннику Синнеру.
Гауфф весь сезон искала себя, а потом нашла – и взяла турнир лучших теннисисток года
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
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