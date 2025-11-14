Де Минаур – третий игрок в XXI веке, вышедший в полуфинал итогового турнира c одной победой в группе

Алекс де Минаур вышел в полуфинал итогового турнира.

Алекс де Минаур впервые вышел в полуфинал итогового турнира ATP.

Это стало известно после поражения Лоренцо Музетти от Карлоса Алькараса в третьем туре группового этапа – 4:6, 1:6.

Де Минаур стал третьим игроком в XXI веке, который вышел в полуфинал итогового с отрицательным балансом на групповом этапе, после Давида Налбандяна (2006) и Кеи Нисикори (2016).

Дальше австралиец встретится с Янником Синнером .