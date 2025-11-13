Фриц о словах про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки: «Просто теперь у нас Большая двойка»

Тэйлор Фриц: теперь в туре играет Большая двойка.

Шестая ракетка мира Тэйлор Фриц прокомментировал свои слова про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки.

– 18 месяцев назад вы говорили, что после эпохи «Большой тройки» тур стал более конкурентным. Тогда игроки выходили на турнир без мысли, что нужно обыграть Федерера, Джоковича и Надаля. Прошло полтора года – как вы оцениваете ситуацию сейчас?

– Когда я это сказал? Три, может, четыре года назад (улыбается)?

– Полтора года назад. Тогда вы сказали, что по сравнению с пиком Большой тройки тур стал более непредсказуемым.

– Просто теперь у нас Большая двойка (улыбается).

Разница в том, что во времена Большой тройки я был совсем другим игроком. Сейчас я гораздо сильнее. Если показываю свой лучший теннис – могу сыграть на равных с Карлосом, как мы уже видели.

Мне нужно продолжать прогрессировать – на этом я и сосредоточен. Очевидно, эти двое [Алькарас и Синнер ] сейчас всех опережают. Иногда сетка становится проще, когда Карлос пропускает турнир, или когда Янник неожиданно проигрывает.

Но в целом я бы не сказал, что сейчас тур стал очень непредсказуемым. Если хочешь выиграть крупный турнир – скорее всего, придется обыграть одного из них, а может, и обоих, – сказал Фриц на пресс-конференции.

