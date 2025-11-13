  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»
Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»

Карлос Алькарас: хочу быть среди величайших, но я еще далеко.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, каких достижений хочет добиться за свою карьеру.

– В 22 года у вас уже шесть титулов «Большого шлема». Вы сможете побить рекорд Новака Джоковича, у которого их 24?

– Могу сказать, что я двигаюсь в правильном направлении. Шесть «Шлемов» – это невероятно. Это значит, что мы все делаем правильно. Теперь главное продолжать – тренироваться, работать так же или лучше. Посмотрим, что будет через несколько лет.

– Вы говорили, что хотите быть среди величайших. Вам это удалось?

– Нет. Были невероятные игроки – легенды. Величайшие – это Федерер, Надаль и Джокович. Я хочу попасть туда. Это мотивирует и помогает в карьере. Но пока я еще далеко.

– У вас есть два титула US Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Осталась только Австралия. Что бы вы отдали за этот титул?

– Много, без сомнений. Это главная цель в начале каждого года. Сезон длинный, но Australian Open – прекрасный турнир, который я хочу выиграть. И да, если смогу победить, точно сделаю татуировку. Я уже кое-что придумал.

– Что для вас важнее: больше трофеев или длительная карьера?

– Турниры «Большого шлема». Хочу выиграть как можно больше. Еще хотелось бы победить на Олимпиаде.

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»

