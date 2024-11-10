Гауфф весь сезон искала себя, а потом нашла – и взяла турнир лучших теннисисток года

Коко Гауфф почти весь год провела в «кризисе второкурсника»: после того, как в 2023-м она выиграла первый «тысячник» и первый «Шлем» и дебютировала в топ-3, в сезоне-2024 американка не впечатляла. Вплоть до середины осени Гауфф проиграла все встречи с более рейтинговыми Игой Швентек и Ариной Соболенко и почти на половине турниров выбыла раньше четвертьфинала.

По ходу сезона стагнация Гауфф вообще превратилась в регресс. К ее хроническим проблемам с форхендом добавилась катастрофа с подачей, увенчавшаяся 19 двойными ошибками в 1/8 финала US Open, где Коко защищала титул. После того поражения она сказала, что продолжать так невозможно, и надо что-то делать.

И она сделала. Уволив тренера Брэда Гилберта, Гауфф пригласила в команду Мэтта Дэйли, специалиста по корректировке хвата ракетки. При этом в отличие от Швентек, чьи результаты во второй половине сезона тоже упали и привели к смене тренера, Гауфф не стала брать перерыв в выступлениях, а поехала на турниры в Азию. И за последние шесть недель она свой сезон как минимум спасла, а то и сделала не хуже предыдущего.

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Про осенний отрезок сезона Гауфф говорила, что воспринимает его как бонус. Параллельно Энди Роддик у себя в подкасте предполагал, что Гауфф нужно было оставить защиту титула US Open позади, чтобы выйти из-под его давления. Независимо от интерпретации Гауфф после американской серии турниров будто бы заиграла одновременно свободнее и увереннее. Тот же Роддик говорил, что ее подача стала лучше, не только когда она проходит, но даже когда нет – в паттернах двойных ошибок, которые вплоть до США были хаотичными, стала прослеживаться мысль.

В результате Гауфф выиграла первый же турнир с обновленной командой – «тысячник» WTA в Пекине, где прошла Паулу Бадосу и Каролину Мухову, в отличие от нее вдохновленных выступлениями на US Open. Это был ее первый титул с января, и после победы она рассказывала, что гордится не столько результатом, сколько настойчивостью и работоспособностью, которые его обеспечили.

На следующей неделе в Ухане Гауфф довела победную серию до девяти матчей и только в полуфинале проиграла королеве турнира Арине Соболенко. На итоговый турнир WTA в Эр-Рияд она приехала одной из трех самых разогретых теннисисток момента: вместе с чемпионкой US Open и Уханя Соболенко и финалисткой Уханя и чемпионкой Токио (ранее в сезоне – и Олимпиады) Циньвэнь Чжэн.

За последовавшую неделю Гауфф обыграла их обеих (причем в полу- и финале), а также Швентек, которой проиграла четыре последние встречи и 11 из последних 12. Ее теннис не изменился: она полагалась на свои обычные козыри – оборону и атлетизм, – а в одном из выигранных матчей допустила 11 двойных. Но на волне уверенности в ее действия вернулась убежденность, благодаря которой ранее она прослыла в туре специалисткой по «некрасивым победам» – умению побеждать без лучшей игры, отличающему больших чемпионов.

Финал итогового турнира WTA Гауфф вырвала у Чжэн 3:6, 6:4, 7:6 как раз в таком стиле. Матч, продлившийся 3 часа 4 минуты, стал вторым по продолжительности и одним из лучших финалов-2024, а также напомнил победный для Гауфф прошлогодний US Open, где она почти в половине раундов, включая финал, отыгралась после потери первого сета. В обеих выигранных партиях американка на старте теряла подачу, а в решающей Чжэн вообще подавала на титул. Циньвэнь, как и Коко, осталась верна себе и атаковала до конца – даже когда при 5:6 отыгрывала матчболы.

Гауфф и Чжэн после финала юниорского Orange Bowl-2018

Чемпионка итогового турнира WTА, прошедшего в 52-й раз, впервые определилась (в таком длинном матче и) на тай-брейке, на котором Гауфф быстро повела 6:0. Она выиграла девятый титул в десяти финалах, а также стала самой молодой чемпионкой WTA Finals с 2004-го, когда на нем победила 17-летняя Мария Шарапова (комбинированно нынешний финал тоже был самым молодым после того, где соперницей Шараповой была Серена Уильямс).

По ходу турнира 20-летняя Гауфф, как и год назад на US Open , говорила, что бороться с давлением ожиданий ей помогает желание заткнуть рот критикам (точно в таком же духе в 2018-м итоговый выиграла Элина Свитолина ). В более конструктивном расположении духа она напоминала, что ее теннис еще в процессе становления – как и в 15 лет, когда она впервые ворвалась в большой теннисный тур, ей предстоит еще многое в ее игре усовершенствовать. То, что она уже сейчас берет крупнейшие титулы в спорте, говорит о многом.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Lintao Zhang, Clive Brunskill, Katelyn Mulcahy; twitter.com /BastienFachan