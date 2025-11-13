  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»
7

Каролин Возняцки: «На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня»

Каролин Возняцки: на турнирах следует отслеживать громкость криков.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки рассказала, какое правило она ввела бы на турнирах WTA.

«На турнирах должен быть измеритель децибел, чтобы теннисистки не кричали громче допустимого уровня. Думаю, это должно стать правилом. Еще стоит ограничить длительность крика. Было бы здорово, потому что я никогда не кричала громко и почти не издавала звуков во время игры.

Невозможно нормально услышать удар, когда кто-то кричит так громко. Думаю, это действительно отвлекает соперника. И зрителям это тоже не особо приятно слышать», – сказала чемпионка Australian Open-2018 в подкасте Nothing Major.

Шарапова поплакала под острые крылья – и рассказала о криках и идеальном бэкхенде

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Nothing Major Show
logoКаролин Возняцки
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Алькарас о том, что закончит год №1 в мире: «Это очень много для меня значит»
вчера, 22:06
Де Минаур – третий игрок в XXI веке, вышедший в полуфинал итогового турнира c одной победой в группе
вчера, 21:30
Алькарас закончит год первой ракеткой мира
вчера, 21:10
Итоговый турнир ATP. Алькарас и Де Минаур вышли в полуфинал
вчера, 21:05
Алькарас на вопрос, сможет ли побить рекорд Джоковича по «Шлемам»: «Я двигаюсь в правильном направлении»
вчера, 20:11
Фриц о словах про «конкурентный тур» после эпохи Большой тройки: «Просто теперь у нас Большая двойка»
вчера, 19:17
Глава ATP о двухнедельных «Мастерсах»: «Формат не нравится топ-игрокам, но все остальные практически не испытывают проблем»
вчера, 18:02
Швентек, Гауфф, Зверев и Фриц сыграют на United Cup‑2026
вчера, 16:47
Де Минаур о том, что может выйти в полуфинал итогового: «Это правда? Я вам не верю»
вчера, 16:01
Де Минаур после первой победы на итоговом написал на камере: «Наконец-то»
вчера, 15:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28