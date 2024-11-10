Гауфф получила рекордные 4,8 млн долларов за победу на итоговом

Коко Гауфф заработала 4 805 000 за победу на итоговом турнире WTA. Это рекорд женского тура.

20-летняя американка получила за этот сезон 9,35 млн долларов, а за карьеру – более 21,5 млн долларов.

Финалистка итогового Циньвэнь Чжэн заработала 2 305 000 долларов.