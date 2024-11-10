Гауфф о том, что упала на корт после победы на итоговом: «Пообещала, что сохраню это празднование для «Шлемов», но подумала: «Я просто устала и хочу лечь»
Коко Гауфф рассказала о праздновании победы в финале итогового.
Американка выиграла у Циньвэнь Чжэн со счетом 3:6, 6:4, 7:6(2). В решающем сете она отыграла подачу на матч.
«Я не думала, что упаду на корт после победы в конце встречи. Я пообещала себе, что сохраню это празднование для «Больших шлемов». Но учитывая то, как прошел матч, я подумала: «Я просто устала и хочу лечь».
Я была стойкой, сражалась за каждый розыгрыш. Я знала, что была в паре очков от поражения, но старалась оставаться в моменте. Я очень горжусь собой».
Гауфф весь сезон искала себя, а потом нашла – и взяла турнир лучших теннисисток года
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт WTA
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