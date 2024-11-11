Синнер о личке 8:0 против де Минаура: «С Алексом тяжело играть в каждом матче. Нужно смотреть не только на счет, но и на саму игру»
Он обыграл австралийца 6:3, 6:4 и повел в личке 8:0.
– Против Алекса трудно играть в каждом матче. Он отличный боец, каждое очко приходится зарабатывать.
Каждый раз, когда мы играем, он меняет какие-то моменты, поэтому нужно быть очень внимательным. Это очень сложно. Нужно смотреть не только на счет, но и на саму игру.
Сегодня он также был близок в некоторых моментах. Я смог найти решения и в первом, и во втором сете. Но если бы я не сделал обратный брейк при 1:2, то он бы повел 3:1 и сет мог закончиться очень быстро, так что...
Я просто рад выиграть, потому что в любом случае было непросто. Давайте посмотрим, как сложится наш следующий матч.
– Какие сложности существуют в игре с Тэйлором Фрицем? Все говорят о его подаче. Он был очень хорош в длинных розыгрышах с Медведевым. Вы чувствуете, что он все еще прибавляет в свои 27 и привносит что-то новое в свою игру?
– Да, конечно. Чувствуется, что он значительно прибавил за последние полтора-два года. Подает гораздо лучше. Очень, очень сильно бьет по мячу. Он отличный соперник. Сегодня он сыграл отличный матч против Даниила.
Я должен быть на пике формы, чтобы его обыграть или приблизиться. Я тренировался с ним в начале недели, и это был сложный тренировочный сет.
Знаю, что будет тяжело. Знаю, что должен поднять свой уровень. Надеюсь, у меня получится, а дальше посмотрим.
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