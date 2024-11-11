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Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом

Джорджо Кьеллини пришел на матч группового этапа итогового турнира ATP между Янником Синнером и Алексом де Минауром.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @atptour
logoДжорджо Кьеллини
logoATP
logoATP Finals
logoАлекс де Минаур
logoЯнник Синнер
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