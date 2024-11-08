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Янник Синнер: «Соперничество с Медведевым стало одним из ключевых факторов моего развития как игрока, потому что мне было очень трудно его победить»

Янник Синнер высказался о первом сопернике по итоговому Алексе де Минауре.

Австралиец – единственный дебютант турнира. Счет в личных встречах 7:0 в пользу Синнера.

«Алекс немного другой игрок. Он очень стабилен, очень быстро двигается, у него отличный настрой. Нужно зарабатывать каждое очко, проявлять инициативу и атаковать, потому что он ничего не отдаст просто так. Он очень трудолюбив и заслуживает быть в том положении, в котором находится.

Наверняка он не остановится на достигнутом, а продолжит прибавлять. Здорово, что он здесь. Первое участие [в итоговом турнире] всегда особенное. Ты видишь что-то новое, чувствуешь меньше давления, потому что все впервые. Посмотрим, как сложится».

Также в группу Илие Настасе попали Даниил Медведев (7:7 с Синнером) и Тэйлор Фриц (Синнер ведет 2:1).

«У [Медведева] потрясающая карьера, он выиграл множество турниров. У него отличный настрой на корте, он невероятно хорошо двигается. Он немного меняет свой стиль игры, поэтому становится еще более опасным соперником. Соперничество с ним стало одним из ключевых факторов моего развития как игрока, потому что мне было очень трудно его победить. Сейчас каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдет. Он очень сложный соперник.

Тэйлора Фрица я знаю, наверное, чуть хуже, потому что мы еще не так часто встречались. Но у него потрясающая подача, очень мощные удары. За последние два года он сильно прибавил, начиная с подачи и заканчивая отличным приемом. Он разносторонний игрок и провел потрясающий сезон».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoATP Finals
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoЯнник Синнер
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