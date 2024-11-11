Синнер о первом матче в Италии в этом сезоне: «Прием был очень теплым. Это потрясающе»

Янник Синнер поделился эмоциями от первой победы на итоговом турнире-2024.

Он обыграл Алекса де Минаура 6:3, 6:4.

– Вам пришлось долго ждать, чтобы сыграть свой первый матч в Италии в этом году. Что вам больше всего нравится в игре здесь?

– Зрители, их энергия. Мне нравится играть дома. Для меня это огромная, огромная честь, я с нетерпением этого ждал. Я не играл [на «Мастерсе»] в Риме, поэтому это первый матч в Италии. Прием был очень теплым. Это потрясающе, – сказал Синнер в интервью на корте.