  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алькарас о финале с Синнером в Турине: «Атмосфера будет почти как на Кубке Дэвиса – весь стадион за него»
5

Алькарас о финале с Синнером в Турине: «Атмосфера будет почти как на Кубке Дэвиса – весь стадион за него»

Алькарас о финале с Синнером в Турине: весь стадион будет болеть за него.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала итогового турнира против Янника Синнера. В личных встречах испанец ведет 10:5.

– Матч с Янником – это финал мечты? Или вам хотелось бы другого соперника?

– Нет, конечно, здорово играть с Янником. Хотя если бы был кто-то другой – тоже не возражал бы (смеется). Но это круто. Благодаря ему я по-другому подхожу к матчу – с полной концентрацией. Я знаю: чтобы его обыграть и чтобы выиграть турнир, мне нужно показать свой лучший теннис.

Уверен, мы оба сыграем на высочайшем уровне. Будет отличный матч – и для нас, и для зрителей. И вообще здорово видеть Янника в очередном финале в этом сезоне.

– Какой атмосферы ждете?

– Почти как на Кубке Дэвиса (смеется). Весь стадион будет болеть за него. Я готов. Надеюсь, хотя бы три-четыре человека меня поддержат (смеется). Друзья будут на трибунах – надеюсь, услышу их громче остальных. Атмосфера будет особенной – такое хотя бы раз хочется почувствовать, – сказал Алькарас в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoATP Finals
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас и Синнер сыграют в финале итогового. Испанец ведет в личных встречах 10:5
вчера, 21:07
Главные новости
Синнер – Алькарасу после победы на итоговом: «Я беру с тебя пример. Ты сильно меня мотивируешь»
сегодня, 21:11
Алькарас после поражения в финале итогового: «Я покину корт с высоко поднятой головой. Я оставил здесь всего себя»
сегодня, 20:44
Синнер – лидер по проценту побед на итоговом в истории
сегодня, 19:46
Алькарас проиграл финал впервые с «Уимблдона»
сегодня, 19:44
Синнер заработал за победу на итоговом $5 млн долларов и стал лидером сезона по призовым
сегодня, 19:40
Синнер – первый игрок, защитивший титул итогового без потери сета. Он выиграл на этом турнире 20 сетов подряд
сегодня, 19:37
Синнер – самый молодой теннисист после Федерера в 2004-м, защитивший титул итогового
сегодня, 19:35
Итоговый турнир ATP. Финал. Синнер обыграл Алькараса
сегодня, 19:30
Куэртен пришел на финал мужского итогового в Турине
сегодня, 17:56Фото
Финал итогового между Алькарасом и Синнером прервали из-за того, что зрителю на трибуне стало плохо
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Милана» Аллегри пришел на матч Синнера и Зверева на итоговом
12 ноября, 21:15Фото
Петрова приняла участие в форуме «Россия – спортивная держава» и провела мастер-класс для детей в рамках проекта «Кубок Надежды»
11 ноября, 17:53Фото
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28