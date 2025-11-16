Алькарас о финале с Синнером в Турине: «Атмосфера будет почти как на Кубке Дэвиса – весь стадион за него»

Алькарас о финале с Синнером в Турине: весь стадион будет болеть за него.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился ожиданиями от финала итогового турнира против Янника Синнера . В личных встречах испанец ведет 10:5 .

– Матч с Янником – это финал мечты? Или вам хотелось бы другого соперника?

– Нет, конечно, здорово играть с Янником. Хотя если бы был кто-то другой – тоже не возражал бы (смеется) . Но это круто. Благодаря ему я по-другому подхожу к матчу – с полной концентрацией. Я знаю: чтобы его обыграть и чтобы выиграть турнир, мне нужно показать свой лучший теннис.

Уверен, мы оба сыграем на высочайшем уровне. Будет отличный матч – и для нас, и для зрителей. И вообще здорово видеть Янника в очередном финале в этом сезоне.

– Какой атмосферы ждете?

– Почти как на Кубке Дэвиса (смеется) . Весь стадион будет болеть за него. Я готов. Надеюсь, хотя бы три-четыре человека меня поддержат (смеется) . Друзья будут на трибунах – надеюсь, услышу их громче остальных. Атмосфера будет особенной – такое хотя бы раз хочется почувствовать, – сказал Алькарас в интервью на корте.