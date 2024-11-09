Гауфф – Чжэн после победы на итоговом: «Ты провела выдающийся сезон»
Коко Гауфф поделилась эмоциями после победы на итоговом турнире WTA.
Американка обыграла в финале Циньвэнь Чжэн со счетом 4:6, 6:4, 7:6(2).
«Поздравляю Циньвэнь с потрясающим матчем и турниром. Ты провела выдающийся сезон – взяла золото [на Олимпиаде] и так много раз играла в финалах. Надеюсь, мы еще много раз поборемся за титул. Поздравляю твою команду (тренер Чжэн Пере Риба покинул команду Гауфф в 2023-м – Спортс’‘). Вы очень хорошие ребята. Это веселое соревнование.
Спасибо команде. Это был длинный сезон. А неделя была очень забавной. Мне всегда с вами хорошо – и не важно, выигрываю я или нет. Спасибо родителям. Мама здесь, а папа смотрит дома, как и братья и бабушки с дедушками. Спасибо богу, что позволил мне здесь быть».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
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