Александр Зверев: «Очень сложно стать первым без победы на «Шлеме». У меня был шанс в 2022-м, но это редкость, тогда были особые обстоятельства»
– В этом году вы провели много матчей. Сегодня была ваша 66-я победа. В следующем году вы будете избирательнее? Вы сказали, что очень хотите впервые выиграть «Большой шлем». Нужно ли для этого играть меньше матчей и сосредоточиться на крупных турнирах?
– Не знаю. Все игроки игроки разные, у каждого свой путь.
Я сыграл на всех «Мастерсах» и в следующем году сделаю так же. Это крупнейшие турниры ATP. Надеюсь, я сыграю и на всех «Больших шлемах».
На самом деле я провел не так уж много турниров. Я и так играю только на избранных. Конечно, в этом году добавились Олимпиада и Гамбург. Но в остальном я играл не очень много. После Australian Open я сделал перерыв на месяц: перед «Мастерсами» сыграл только два турнира в Мексике.
Потом на грунте, помимо «Мастерсов», я сыграл только Мюнхен. Нет такого, что я играю каждую неделю и гонюсь за очками.
На траве перед «Уимблдоном» я сыграл один турнир. После US Open – только в Шанхае, Вене и здесь. Нет такого, что я играю каждую неделю. Я выиграл много матчей, и это очень полезно. Все хотят выигрывать много матчей, но я бы не сказал, что в этом году провел много турниров.
– Что для вас важнее: впервые выиграть «Шлем» или возглавить рейтинг?
– Очень хороший вопрос. Я считаю, что в современном теннисе это взаимосвязано. Очень сложно стать первым без победы на «Шлеме».
У меня был шанс в 2022-м, если бы я не получил травму, но это редкость, потому что тогда были особые обстоятельства. Новак не играл многие турниры, потому что не привился. Рафа сильно начал год и травмировался. У Медведева тоже была травма. В том году он сделал операцию на спине.
Это был странный год. Не было такого, чтобы все играли все турниры и были готовы на 100%. Ситуация была другая.
Но сейчас, когда все играют и здоровы, чтобы стать первым, нужно выигрывать «Большие шлемы». Сейчас я второй, но от Янника меня отделяет около трех тысяч очков, а может, и больше (С понедельника 3615 очков – Спортс’‘).
Без очков за «Большие шлемы» это уже невозможно.
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