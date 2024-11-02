Зверев о возвращении в топ-2: «Я опережаю Алькараса в рейтинге, но на данный момент лучшие игроки в мире все равно они с Синнером»
Александр Зверев прокомментировал возвращение в топ-2.
За счет выхода в финал «Мастерса» в Париже он обойдет Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира.
«Разумеется, это здорово. Приятно вернуться на наивысшую позицию в карьере. Конечно, хочется подняться еще выше, но я считаю, что лучшим в этом сезоне, безусловно, был Янник, а на втором месте – Карлос. Он выиграл два «Больших шлема».
Возможно, я опережаю его в рейтинге, но он выиграл «Уимблдон» и «Ролан Гаррос». Это два важнейших титула. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент двумя лучшими игроками в мире все равно остаются они».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Зверева
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости