  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Зверев о возвращении в топ-2: «Я опережаю Алькараса в рейтинге, но на данный момент лучшие игроки в мире все равно они с Синнером»
5

Зверев о возвращении в топ-2: «Я опережаю Алькараса в рейтинге, но на данный момент лучшие игроки в мире все равно они с Синнером»

Александр Зверев прокомментировал возвращение в топ-2.

За счет выхода в финал «Мастерса» в Париже он обойдет Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира.

«Разумеется, это здорово. Приятно вернуться на наивысшую позицию в карьере. Конечно, хочется подняться еще выше, но я считаю, что лучшим в этом сезоне, безусловно, был Янник, а на втором месте – Карлос. Он выиграл два «Больших шлема».

Возможно, я опережаю его в рейтинге, но он выиграл «Уимблдон» и «Ролан Гаррос». Это два важнейших титула. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент двумя лучшими игроками в мире все равно остаются они».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: пресс-конференция Зверева
рейтинги
logoATP
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Зверев догнал Синнера по количеству побед в сезоне и станет второй ракеткой мира
8сегодня, 15:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Париж (ATP). Хачанов проиграл Эмберу, Зверев вышел в финал
1616 минут назад
Хачанов в полуфинале в Париже взял медперерыв из-за проблем с бедром
9 минут назадФото
Итоговый турнир WTA. Групповой этап. Рыбакина играет с Паолини, Соболенко встретится с Чжэн
28сегодня, 16:42Live
Дев Патель сыграет главную роль в криминальном триллере о договорных матчах
2сегодня, 16:33
Зверев догнал Синнера по количеству побед в сезоне и станет второй ракеткой мира
8сегодня, 15:08
Циньвэнь Чжэн о фото с итогового: «Платье очень красивое, но макияж, наверное, можно сделать получше. Китайские болельщики говорят, что я выгляжу на 40 лет»
5сегодня, 14:04Фото
Александр Зверев: «Сейчас все играют одинаково. Больше нет игровых стилей. Все сводится к тому, кто сильнее ударит по мячу»
8сегодня, 12:40
Рыбакина о завершении работы с Вуковым: «Ходит много слухов, но мы со Стефано расстались так же, как все остальные тренеры и игроки»
13сегодня, 11:49
Цзюцзян (WTA). Голубич и Шрамкова вышла в финал
2сегодня, 11:14
Циньвэнь Чжэн: «В отношениях с игроками предпочитаю держать дистанцию. Не смогу полностью сосредоточиться и бороться в матче против подруги»
7сегодня, 11:02
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51