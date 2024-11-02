Зверев о возвращении в топ-2: «Я опережаю Алькараса в рейтинге, но на данный момент лучшие игроки в мире все равно они с Синнером»

Александр Зверев прокомментировал возвращение в топ-2.

За счет выхода в финал «Мастерса» в Париже он обойдет Карлоса Алькараса и станет второй ракеткой мира.

«Разумеется, это здорово. Приятно вернуться на наивысшую позицию в карьере. Конечно, хочется подняться еще выше, но я считаю, что лучшим в этом сезоне, безусловно, был Янник, а на втором месте – Карлос. Он выиграл два «Больших шлема».

Возможно, я опережаю его в рейтинге, но он выиграл «Уимблдон» и «Ролан Гаррос». Это два важнейших титула. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент двумя лучшими игроками в мире все равно остаются они».