Николай Давыденко: «Рублеву нужно отпустить себя, свой результат. Cильное желание тренироваться и играть могут сделать еще хуже»
Николай Давыденко дал совет Андрею Рублеву по выходу из психологического кризиса.
После выступления в Париже россиянин выпал из топ-8 чемпионской гонки ATP. На следующей неделе он выступит в Меце.
«Отпустить себя. Отпустить свой результат. На самом деле это единственный вариант, который он может сделать. Потому что он сейчас опускается в рейтинге и очень сильно хочет вернуться – и оказывает сильное давление на себя.
Плохие результаты еще больше провоцируют Андрея на такие вот нервные срывы. Его сильное желание тренироваться и играть могут сделать еще хуже, если он будет оказывать на себя психологическое давление», – сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.
Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал BB Tennis
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