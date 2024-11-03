Николай Давыденко: «Рублеву нужно отпустить себя, свой результат. Cильное желание тренироваться и играть могут сделать еще хуже»

Николай Давыденко дал совет Андрею Рублеву по выходу из психологического кризиса.

После выступления в Париже россиянин выпал из топ-8 чемпионской гонки ATP. На следующей неделе он выступит в Меце.

«Отпустить себя. Отпустить свой результат. На самом деле это единственный вариант, который он может сделать. Потому что он сейчас опускается в рейтинге и очень сильно хочет вернуться – и оказывает сильное давление на себя.

Плохие результаты еще больше провоцируют Андрея на такие вот нервные срывы . Его сильное желание тренироваться и играть могут сделать еще хуже, если он будет оказывать на себя психологическое давление», – сказал Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый