Серундоло в матче с Рублевым одержал 100-ю победу в карьере
29-я ракетка мира Франсиско Серундоло в первом круге «Мастерса» в Париже обыграл Андрея Рублева – 7:6(6), 7:6(5).
Cерундоло 11-й раз обыграл соперника из топ-10. Его баланс с десяткой составляет 11:12.
26-летний аргентинец провел 187-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом году его баланс составляет 33:29.
Рублев, в свою очередь, остается восьмым в чемпионской гонке. Он опережает идущего девятым Алекса де Минаура на 165 очков.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
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