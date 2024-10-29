Серундоло в матче с Рублевым одержал 100-ю победу в карьере

29-я ракетка мира Франсиско Серундоло в первом круге «Мастерса» в Париже обыграл Андрея Рублева – 7:6(6), 7:6(5).

Cерундоло 11-й раз обыграл соперника из топ-10. Его баланс с десяткой составляет 11:12.

26-летний аргентинец провел 187-й матч на уровне ATP и одержал 100-ю победу. В этом году его баланс составляет 33:29.

Рублев, в свою очередь, остается восьмым в чемпионской гонке. Он опережает идущего девятым Алекса де Минаура на 165 очков.