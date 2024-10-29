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Рублев разбил себе колено ракеткой в матче с Серундоло

Андрей Рублев разбил колено ракеткой во втором круге «Мастерса» в Париже против Франсиско Серундоло (6:7(6), 2:1, идет второй сет).

Это произошло после ошибки в первом розыгрыше третьего гейма второго сета. После этого он выиграл четыре очка подряд и взял подачу аргентинца.

Отметим, что в первом сете Рублев вел 5:2, но упустил преимущество.

Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoФрансиско Серундоло
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