Рублев разбил себе колено ракеткой в матче с Серундоло

Андрей Рублев разбил колено ракеткой во втором круге «Мастерса» в Париже против Франсиско Серундоло (6:7(6), 2:1, идет второй сет).

Это произошло после ошибки в первом розыгрыше третьего гейма второго сета. После этого он выиграл четыре очка подряд и взял подачу аргентинца.

Отметим, что в первом сете Рублев вел 5:2, но упустил преимущество.