Рублев разбил себе колено ракеткой в матче с Серундоло
Андрей Рублев разбил колено ракеткой во втором круге «Мастерса» в Париже против Франсиско Серундоло (6:7(6), 2:1, идет второй сет).
Это произошло после ошибки в первом розыгрыше третьего гейма второго сета. После этого он выиграл четыре очка подряд и взял подачу аргентинца.
Отметим, что в первом сете Рублев вел 5:2, но упустил преимущество.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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