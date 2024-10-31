Де Минаур обошел Рублева в гонке на итоговый турнир

Алекс де Минаур обыграл Джека Дрэйпера в третьем круге «Мастерса» в Париже – 5:7, 6:2, 6:3.

Прервалась семиматчевая победная серия британца.

Де Минаур вышел на восьмое место в гонке на итоговый турнир, обойдя Андрея Рублева . Он опережает россиянина, проигравшего во втором круге, на 15 очков.

Для де Минаура это 47-я победа в сезоне. Он повторил личный рекорд, установленный в 2022 году.

Он вышел в четвертьфинал «Мастерса» второй раз в сезоне (также Монте-Карло) и четвертый в карьере.

Теперь он поборется с Хольгером Руне или Артуром Казо.

Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый