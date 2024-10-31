Де Минаур обошел Рублева в гонке на итоговый турнир
Алекс де Минаур обыграл Джека Дрэйпера в третьем круге «Мастерса» в Париже – 5:7, 6:2, 6:3.
Прервалась семиматчевая победная серия британца.
Де Минаур вышел на восьмое место в гонке на итоговый турнир, обойдя Андрея Рублева. Он опережает россиянина, проигравшего во втором круге, на 15 очков.
Для де Минаура это 47-я победа в сезоне. Он повторил личный рекорд, установленный в 2022 году.
Он вышел в четвертьфинал «Мастерса» второй раз в сезоне (также Монте-Карло) и четвертый в карьере.
Теперь он поборется с Хольгером Руне или Артуром Казо.
Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый
Опубликовала: Любовь Энина
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