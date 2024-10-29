Рублев не бил себя с US Open – но сорвался в Париже. Возможно, не попадет на итоговый

Андрей Рублев , ракетка, левое колено. Снова и снова, опять и опять.

Это действо – когда Рублев колотит себя ракеткой – стало одним из символов сезона для второй ракетки России. Самоистязанием заканчивались его выступления на всех турнирах «Большого шлема».

После US Open, где Рублев разбил себе руку уже в первом сете, он держался очень долго – хотя результаты были не очень. Но, возможно, влияло отсутствие ожиданий – после операции на яичке он вообще не должен был играть .

На этой неделе в Париже Андрей все же снова сорвался – в первом матче против Франсиско Серундоло (6:7, 6:7).

В первом сете Рублев вел 5:2, но не смог реализовать преимущество и начал закипать. Сначала он раскидал бутылки.

А в начале второго сета разбил колено.

Это как минимум пятый случай, когда Рублев бьет себя на корте. А в целом за последние несколько лет их набралось пару десятков.

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Поражение от Серундоло может лишить Рублева путевки на итоговый турнир ATP, куда он отбирается каждый год с 2020-го.

Сейчас Андрей стоит восьмым в чемпионской гонке, по которой и идет отбор восьми участников итогового.

При этом отрыв Рублева от девятого места, там Алекс де Минаур, – 165 очков. Если австралиец в Париже выйдет в четвертьфинал, он Рублева обойдет.

Еще угроза – Григор Димитров. Там отрыв больше – 570. Болгарин обойдет Рублева только при выходе в парижский финал. В прошлом году он именно на этой стадии и проиграл.

В теории Рублева еще может обойти Стефанос Циципас – но греку для этого потребуется выиграть на «Мастерсе» титул.

С другой стороны, шестым в гонке сейчас идет Новак Джокович, который в Париже вообще не выступает. И есть сомнения, что он поедет на итоговый, даже если отберется – в сербских медиа уже были сообщения, что он не планирует выходить на корт до Australian Open.

Так что, возможно, Рублев сможет попасть в Турин, даже если опустится на девятое место.

Кроме того, после Парижа еще будут турниры в Белграде и Меце, на один из них Рублев может спонтанно взять wild card в борьбе за итоговый.

Сам Андрей говорил, что итоговый ему важен: «Это напряженно, потому что обычно я не открываю рейтинг. Вообще за ним не слежу. За весь прошлый год, мне кажется, я не посмотрел его ни разу, потому что квалифицировался [на итоговый турнир ATP] заранее. А последние две недели я проверяю его каждый день. Разницу по очкам, турниры, сетку... Это сумасшествие».

Рублев чуть не лишился яичка. Повезло, что быстро пошел к врачу и сделал операцию