Арина Соболенко: «Хочу закончить год первой, чтобы быть уверенной, что я первая ракетка мира по праву – а не потому, что кто-то потерял 100 очков»

Арина Соболенко прокомментировала то, что обошла Игу Швентек в рейтинге.

Белоруска стала №1 второй раз в карьере, прошлой осенью она провела на первой строчке восемь недель.

«Я даже не знала, что это случится. Подумала: «Как так? Что произошло? Где она потеряла 100 очков?». Все запутанно, я не ожидала.

Утром мой парень сказал: «О, поздравляю, ты стала первой ракеткой мира». Я подумала: «Что?» Тогда я ничего не поняла. Но в любом случае я это принимаю.

Как я всегда говорила, хочу закончить год первой, чтобы быть уверенной, что я первая ракетка мира по праву – а не потому, что кто-то потерял 100 очков.

Я знаю, что в течение года постоянно толкала себя вперед, много побеждала. Не то чтобы я совсем ничего не делала. Я довольно хорошо выступала в этом году. Но для меня и моего сумасшедшего мышления было бы лучше закончить год в статусе первой ракетки мира».

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