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Платья в пол и никакой откровенности – в Саудовской Аравии прошла тусовка лучших теннисисток мира

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Многострадальный итоговый турнир WTA, за шесть последних лет сменивший пять локаций, наконец нашел площадку на три года – столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Переезд флагманского турнира женского тенниса в страну, где женщины и другие меньшинства сильно ущемлены в правах, вызвал вопросы и у гражданских активистов, и у обычных людей, читающих новости.

Дело, конечно, в деньгах: после провальных турниров в Канкуне (еле играбельный корт в последний момент построили на парковке) и Форт-Уорте (огромные трибуны зияли пустотой) WTA получила от теннисной федерации Саудовской Аравии предложение, от которого не могла отказаться: призовой фонд в $15 млн (против $9 млн в прошлом году и $5 млн в 2022-м) и традиционный персидский размах.

В результате чемпионка, которая пройдет турнир без поражений, заработает призовыми $5,155 млн – больше, чем за любой титул «Большого шлема». Директором турнира стала победительница-2021 Гарбинье Мугуруса, которая говорит, что встретила в стране много женщин на руководящих позициях в государственных и спортивных организациях (включая теннисную федерацию), и уверяет, что там «все очень нормально».

Для дальнейшей нормализации отношений со страной, где женщине из консервативной семьи, чтобы сесть за руль, по-прежнему де-факто требуется разрешение мужчины, WTA выпустила благостный проморолик итогового турнира, а также организовала теннисный мастер-класс, который для женщин провели Джуди Маррей и игроки-парницы.

Теннисисткам еще в прошлом году на вопросы о конфликте между миссией WTA и положением меньшинств в королевстве рекомендовали отвечать парафразом «Я рада сыграть WTA Finals, где бы он ни проходил, это престижный турнир».

На месте теннисисток сразу окружили знаменитой аравийской роскошью. Алена Остапенко делилась приветственными угощениями в номере, ее коллега по парному турниру Эллен Перес – подаренным турниром золотым браслетом (не Cartier) и лучшим завтраком, что она «когда-либо видела».

При этом почему-то отошли от традиционного регламента WTA Finals, когда церемонию жеребьевки совмещают с нарядным фотографированием участниц. Жеребьевку провели первой при участии официальных лиц и трех теннисисток (действующей чемпионки Иги Швентек и парниц Дезире Кравчик и Кэролайн Доулхайд),

торжественные портреты участниц и глэм-бэкстейджем сделали два дня спустя (внимание на очевидный дресс код – закрытые ноги).

Ксения Соловьева сообщает, что на Арине Соболенко платье Christopher Esber, на Коко Гауфф – Yousef Akbar, на Елене Рыбакиной – Elie Saab, на Жасмин Паолини – Brunello Cucinelli, на Циньвэнь Чжэн – Dior.

Гала-ужин прошел предпоследним вечером перед стартом турнира, и гала он был довольно условно – без дресс-кода и фотографов. Зато в заведении под названием Unstable, «нестабильная», что всем самоироничным теннисисткам показалось смешным.

Сегодня участницы общались с репортерами (Соболенко – в безрукаве Nike с кастомной застежкой в виде тигра и теннисном браслете).

Турнир стартует завтра матчами Соболенко – Чжэн и Паолини – Рыбакина.

Теннисистки без ума от гвоздей: в 1970-е их превратили в украшения, которые сейчас стоят от $3к

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier, Matthew Stockman, Katelyn Mulcahy; instagram.com/jasmine_paolini, jelena.ostapenko, ellenperez95, wta, angelhcchan, JJlovesTennis

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