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Швентек о Соболенко: «Она отличная теннисистка и заслуживает быть первой ракеткой мира»

Ига Швентек высказалась о борьбе с Ариной Соболенко за первую строчку рейтинга.

– Конечно, мы обе боремся за это место. В принципе, так и было последние годы. 

Конечно, я хочу показать свою лучшую игру и взять титул. Поэтому я сосредоточусь на первом матче и буду двигаться шаг за шагом.

Здорово потренироваться с Ариной, мы уже давно этого не делали – наверное, с 2022 года. Не знаю, почему так давно, прошло много времени. Тренировка была очень хорошая. Она отличная теннисистка и заслуживает быть №1 в мире. Но я точно буду бороться, чтобы сместить ее с вершины.

– Что конкретно в игре вы рассчитываете изменить с помощью Вима Фиссетта?

– Если я расскажу, все узнают о моих слабых сторонах (улыбается).

Нет, на самом деле все очевидно. Я точно хочу улучшить подачу, чем уже занималась последние годы. Мне надо еще над ней поработать. Я точно не совершенный игрок.

Думаю, есть много тактических моментов, а еще я могу стать разнообразнее на корте. У Вима есть хорошие идеи.

Если честно, пока мы просто готовимся к итоговому и узнаем друг друга. О существенных изменениях поговорим в межсезонье, потому что это подходящее время. А сейчас стараюсь подойти к турниру в лучшей форме.

Технические моменты отработаем во время предсезонки.

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Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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logoWTA Finals
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
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