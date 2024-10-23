Как Соболенко закончить год лучшей теннисисткой мира? Все о борьбе со Швентек

Арина Соболенко и Ига Швентек второй сезон подряд разыграют звание первой ракетки по итогам года.

Как и в 2023-м, Соболенко подходит к итоговому с преимуществом. Но тогда Швентек прошла турнир без поражений – в том числе в полуфинале с Ариной – и на флажке вырвала первую строчку.

Сейчас ситуация схожая, но преимущество у Соболенко еще больше. Если вычесть из рейтинга очки за итоговый, то она впереди больше чем на тысячу очков. Поэтому получаются вот такие расклады.

Основные выводы:

● Шансы на первую строчку у Швентек будут, только если она выиграет турнир. Если она этого не сделает, Соболенко может вообще проиграть все матчи – и все равно остаться №1.

● Если Соболенко выиграет все три матча в группе, то она останется первой ракеткой мира независимо от результатов Швентек.

● Если Арина выйдет в финал – даже с одной победой в группе, – она гарантирует себе первую строчку по итогам года.

● Если Швентек проиграет один матч в группе, то Соболенко достаточно двух побед, чтобы гарантировать себе первую строчку. Если Швентек проиграет два матча в группе – то одного.

● В теории возможно повторение прошлогоднего сценария: Соболенко выигрывает два матча в группе, выходит на Швентек в полуфинале, проигрывает, полька берет титул – и заканчивает год первой ракеткой мира. С отрывом в 54 очка.

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Фото: Gettyimages.ru /Wang He, Cameron Spencer