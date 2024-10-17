Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Со 2 по 9 ноября в Саудовской Аравии пройдет итоговый турнир WTA, на котором сыграют восемь лучших теннисисток сезона.

Кто они?

Ига Швентек

Рейтинг: 1

Титулов в 2024-м: 5

Лучший результат на «Больших шлемах»: титул на «Ролан Гаррос»

Баланс побед и поражений: 54:7

Швентек провела еще один мощный сезон – но по ходу наблюдались некоторые признаки стагнации. Пусть на высочайшем уровне, который недостижим для 99% теннисисток, но все же стагнации. Например, Ига продолжила доминировать на «Ролан Гаррос» – но на остальных «Больших шлемах» не показала ничего выдающегося.

Еще Швентек весь сезон жаловалась на слишком высокие нагрузки и напряженный график, а после US Open пропустила всю азиатскую серию турниров. Поэтому непонятно, в какой форме она приедет в Саудовскую Аравию.

С другой стороны, в прошлом году в конце сезона она вроде бы тоже мучилась – но потом взяла итоговый, проиграв всего 20 геймов.

Арина Соболенко

Рейтинг: 2

Титулов в 2024-м: 4

Лучший результат на «Больших шлемах»: титулы на Australian Open и US Open

Баланс побед и поражений: 54:12

Соболенко – однозначно лучшая теннисистка сезона на «Больших шлемах» и по результатам итогового может сместить Швентек с вершины рейтинга и завершить год первой ракеткой мира. Сейчас она отстает всего на 69 очков, а по заработанным в этом году очкам вообще обходит польку на 806.

Перед итоговым Соболенко выиграла тысячник в Ухане, так что сейчас она в полном порядке. Можно бороться за первый титул на итоговом.

Коко Гауфф

Рейтинг: 3

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: полуфиналы Australian Open и «Ролан Гаррос»

Баланс побед и поражений: 48:15

Американка в этом году не блистала так, как в концовке прошлого, но после US Open все равно показала стабильно высокие результаты – выиграла тысячник в Пекине и вышла в полуфинал в Ухане, где уступила Соболенко.

Сейчас ее главная проблема – двойные ошибки, которых она во всех матчах делает очень много. Например, в матче с Соболенко в Ухане она допустила 21. А на US Open проиграла в четвертом раунде, сделав 19.

Главный вопрос – удастся ли ей исправить ситуацию до итогового. Если удастся, она может претендовать даже на титул.

Елена Рыбакина

Рейтинг: 5

Титулов в 2024-м: 3

Лучший результат на «Больших шлемах»: полуфинал «Уимблдона»

Баланс побед и поражений: 41:9

Рыбакина весь сезон борется с травмами, болезнями – и, возможно, психологическими проблемами из-за отношений с бывшим тренером Стефано Вуковым.

Здоровье – главный соперник Рыбакиной. Возможно, из-за токсичных отношений с тренером

После US Open Рыбакина на корт не выходила, ее состояние сейчас неизвестно. И вообще на самом деле нет никаких гарантий, что до итогового она доедет.

Жасмин Паолини

Рейтинг: 6

Титулов в 2024-м: 1

Лучший результат на «Больших шлемах»: финалы на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне»

Баланс побед и поражений: 37:17

Паолини – однозначно прорыв сезона. До этого года у нее не было крупных титулов и хороших результатов на «Шлемах», а теперь она чемпионка тысячника в Дубае и финалистка двух ТБШ.

С другой стороны, она мало играла с топами – и в матчах с топ-10 у нее баланс 2:3. Причем победы она одержала над Рыбакиной и Онс Жабер, которых штормило весь сезон.

Джессика Пегула

Рейтинг: 4

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: финал US Open

Баланс побед и поражений: 38:13

Сезон для Пегулы получился нестабильным, но во время хардовых турниров в Северной Америке она была очень хороша: титул в Канаде, финалы в Цинциннати и на US Open, разгромная победа над Швентек в Нью-Йорке.

Но после US Open результатов не было. Так что ситуация не такая же, как в прошлом году, когда после Нью-Йорка он дошла до финала в Токио, взяла титул в Сеуле, а потом вышла в финал итогового, не отдав ни сета.

Циньвэнь Чжэн

Рейтинг: 7

Титулов в 2024-м: 2

Лучший результат на «Больших шлемах»: финал Australian Open

Баланс побед и поражений: 37:16

Королева Циньвэнь провела мощный сезон, показывая хорошие результаты на разных отрезках. А во время серии в Китае вышла в полуфинал в Пекине и финал в Ухане, где впервые в карьере смогла навязать борьбу Арине Соболенко.

Но главную победу в этом году она одержала на Олимпиаде, где взяла золото – по пути обыграв Швентек на грунте «Ролан Гаррос».

На итоговом она дебютирует.

Барбора Крейчикова

Рейтинг: 13

Титулов в 2024-м: 1

Лучший результат на «Больших шлемах»: титул «Уимблдона»

Баланс побед и поражений: 15:12

По рейтингу Крейчикова не должна была попадать на итоговый, но у WTA есть правило, что чемпионка «Большого шлема» отбирается, даже если не входит в топ-8.

В целом за пределами «Уимблдона» чешка весь сезон не показывала почти ничего. Приличные результаты были только на Australian Open и Олимпиаде – а в остальном мрак и поражение за поражением. Поэтому в соцсетях даже задавались вопросом, как ей вообще удалось выиграть «Уимблдон»? Барбора ответила по-королевски: «Я выиграла семь матчей подряд».

Фото: Gettyimages.ru /Wang He, Shi Tang, Al Bello, Clive Brunskill, Sean M. Haffey