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Медведев после поражения от Попырина: «Я жалуюсь на мячи, потому что я в невыгодном положении»

Даниил Медведев рассказал, почему проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже.

Россиянин уступил Алексею Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4).

– Трудный матч, мы были оба близки. Я мог бы сделать все намного лучше. Но в то же время у меня были шансы, а я их не использовал. Он играл – не знаю, хорошо или нет, но он победил, так что он молодец. У него есть шанс идти вперед, хорошо играть и так далее, а у меня такого шанса нет.

Мне нравится этот корт, но для меня вопрос не в том, медленный он или быстрый, а о том, что иногда корты слишком медленные. На корты я жаловался один раз – в Индиан-Уэллс. А больше даже и не помню. Но теперь меня постоянно об этом спрашивают (улыбается).

Так что корт здесь был нормальным. Может быть, немного быстрым – когда он самый быстрый в туре, то чувствуешь это, как и все остальные. Мы были немного удивлены, и понадобилось время, чтобы привыкнуть.

Первые круги всегда для меня сложные, потому что если раньше я выигрывал 6:3, 6:3, то сейчас я не могу этого делать. В каждом матче мне приходится сражаться и побеждать со счетом 7:6 в решающем сете. И иногда я проигрываю.

Это реальность. Это самое большое количество поражений в первых кругах на харде, которое у меня было, может быть, с 2018-го или даже раньше. И у этого есть причина.

– В чем она?

– С одной стороны, я не хочу быть тем, кто жалуется, когда проигрывает в первом же матче, но я вышел в полуфинале в Пекине и в четвертьфинал в Шанхае. Я проиграл только [Карлосу] Алькарасу и [Яннику] Синнеру. Я и там жаловался, даже побеждая.

Как я сказал, кому-то буду нравиться эти мячи, так что я это понимаю. Я жалуюсь, потому что я в невыгодном положении. Если вы возьмете шесть мячей из новой банки, посмотрите на них поближе, бросите их и посмотрите на отскок, то это будет шесть разных мячей. Я не думаю, что так должно быть.

Медведев выдал 14 двойных за матч. Что у него с подачей?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: пресс-конференция Медведева
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