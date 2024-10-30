Медведев подкинул и не поймал ракетку во втором круге «Мастерса» в Париже

Во втором круге «Мастерса» в Париже Даниил Медведев отдал подачу при счете 2:1 в третьем сете. После этого россиянин подкинул ракетку, но не не смог ее поймать.

Медведев проиграл встречу со счетом 4:6, 6:2, 6:7(4).