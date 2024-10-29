Ник Кириос: «Я смотрю, как уходят Маррей и Надаль, и не хочу так же ползти к финишу»
Ник Кириос заявил, что хочет завершить карьеру на своих условиях.
«Я могу вернуться сейчас и обыграть 50% соперников. Но я не хочу этого делать, потому что мои болельщики заслуживают лучшей версии меня по сравнению с нынешней.
Я не хочу просто участвовать в турнирах. Я смотрю, как уходят Маррей и Надаль, и не хочу так же ползти к финишу.
Маррей – следующий после Большой тройки. Он заслуживал уйти немного более изящно. Думаю, что операции, боль – все это не стоит того, на мой взгляд.
Я знаю, что мир не будет добр ко мне, когда я вернусь. Все сразу забудут, что я не играл полтора года из-за травм. Сразу начнутся завышенные ожидания. И поражения будут восприниматься как что-то ненормальное».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ABC
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