Ник Кириос: «Я смотрю, как уходят Маррей и Надаль, и не хочу так же ползти к финишу»

Ник Кириос заявил, что хочет завершить карьеру на своих условиях.

«Я могу вернуться сейчас и обыграть 50% соперников. Но я не хочу этого делать, потому что мои болельщики заслуживают лучшей версии меня по сравнению с нынешней.

Я не хочу просто участвовать в турнирах. Я смотрю, как уходят Маррей и Надаль, и не хочу так же ползти к финишу.

Маррей – следующий после Большой тройки. Он заслуживал уйти немного более изящно. Думаю, что операции, боль – все это не стоит того, на мой взгляд.

Я знаю, что мир не будет добр ко мне, когда я вернусь. Все сразу забудут, что я не играл полтора года из-за травм. Сразу начнутся завышенные ожидания. И поражения будут восприниматься как что-то ненормальное».