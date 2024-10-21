Кириос выступит на Australian Open: «Скучаю по игре перед домашней публикой»

Ник Кириос вернется в тур на домашнем турнире.

«Я сыграю на Australian Open. Я скучаю по игре перед домашней публикой. Сейчас у нас много ребят, которые показывают потрясающий теннис, например Алекс де Минаур».

Австралиец выиграл последний официальный матч два года назад. В 2023-м он провел одну встречу.

В августе 2024-го он участвовал в выставочном турнире UTS, на котором снялся после одного матча.

Перед Australian Open-2023 стало известно, что у него в колене образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Он перенес операцию. Позже у него были проблемы с запястьем.

«У меня была тяжелая травма. Хирург сказал, что, наверное, я больше не смогу играть. Но я ответил: «Как бы там ни было, постараемся продлить мою карьеру еще на два-три года». Последние пару лет были трудными, но я хочу просто выйти на корт, завести трибуны и сыграть перед своей страной.

Не знаю, хорошо получится или плохо, но точно очень весело. Я очень этого жду. Моя единственная мотивация вернуться и играть – это победа на «Большом шлеме», и я попытаюсь еще раз».