Кириос о возвращении: «Цель – выиграть «Большой шлем». Думаю, только это заставит людей заткнуться»

Ник Кириос рассказал, почему хочет вернуться в тур.

Австралиец выиграл последний официальный матч два года назад. В 2023-м он провел одну встречу.

В августе он участвовал в выставочном турнире UTS, на котором снялся после одного матча.

«Я возвращаюсь, потому что что-то все еще держит меня в игре.

Я побеждал почти всех, с кем встречался, выходил в финал «Большого шлема», выиграл парный «Шлем», несколько титулов, заработал денег. Но сейчас моя цель – [выиграть] «Большой шлем». Думаю, только это заставит людей заткнуться. Это будет сильной мотивацией для меня.

Я далек от завершения карьеры, честно говоря. Да, я на последних ее стадиях, но у меня все еще есть год или два. Я чувствую себя очень хорошо. Сейчас я играю по три часа в день ежедневно. Мое запястье полностью зажило после операции, и я замотивирован.

Я не хочу думать о завершении карьеры, но в то же время я понимаю, что она подходит к концу. Не думаю, что это когда-то будет легко.