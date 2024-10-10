Ник Кириос: «Рафа, не уходи, я хочу сыграть с тобой в последний раз»

Ник Кириос отреагировал на новость о том, что Рафаэль Надаль завершит карьеру в этом сезоне.

«Рафа, не уходи, я хочу сыграть с тобой в последний раз.

У нас были разногласия, но ты был крутейшим бойцом. Наилучшие пожелания и удачи в будущем», – твитнул Кириос.