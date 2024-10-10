Ник Кириос: «Рафа, не уходи, я хочу сыграть с тобой в последний раз»
Ник Кириос отреагировал на новость о том, что Рафаэль Надаль завершит карьеру в этом сезоне.
«Рафа, не уходи, я хочу сыграть с тобой в последний раз.
У нас были разногласия, но ты был крутейшим бойцом. Наилучшие пожелания и удачи в будущем», – твитнул Кириос.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @NickKyrgios
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