Соболенко о том, какой совет ей дал Джокович: «Он рассказал, как оставаться спокойной и как смотреть на все со стороны»

Арина Соболенко рассказала, какие советы ей дал Новак Джокович.

В сентябре они вместе тренировались в Афинах.

– Он рассказал, как оставаться спокойной и как смотреть на все со стороны – на то, что происходит и на корте, и за его пределами. Уметь словно отстраниться, посмотреть на ситуацию так, будто это не ты, а кто-то другой наблюдает за происходящим. Думаю, это лучший урок, который можно взять у Новака.

– Кто кого позвал на двойное свидание?

– Хм… Мы просто пересекались на кортах, тренировались в одном месте. Не помню точно, как все получилось. Просто были там вместе, и он сказал: «Ну что, пойдемте на свидание». Вот так это и случилось.

Так что это был Новак (улыбается) , – сказала Соболенко на пресс-конференции.