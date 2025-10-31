Соболенко о том, какой совет ей дал Джокович: «Он рассказал, как оставаться спокойной и как смотреть на все со стороны»
Арина Соболенко рассказала, какие советы ей дал Новак Джокович.
В сентябре они вместе тренировались в Афинах.
– Он рассказал, как оставаться спокойной и как смотреть на все со стороны – на то, что происходит и на корте, и за его пределами. Уметь словно отстраниться, посмотреть на ситуацию так, будто это не ты, а кто-то другой наблюдает за происходящим. Думаю, это лучший урок, который можно взять у Новака.
– Кто кого позвал на двойное свидание?
– Хм… Мы просто пересекались на кортах, тренировались в одном месте. Не помню точно, как все получилось. Просто были там вместе, и он сказал: «Ну что, пойдемте на свидание». Вот так это и случилось.
Так что это был Новак (улыбается), – сказала Соболенко на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости