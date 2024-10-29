Швентек провела первую тренировку в Эр-Рияде
Вторая ракетка мира Ига Швентек приехала в Эр-Рияд и провела первую тренировку.
Полька не выступала после US Open. На итоговом она защищает титул. Турнир стартует 2 ноября, сегодня состоится жеребьевка группового этапа.
Фото: инстаграм Швентек
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Швентек
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