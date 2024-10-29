Фото
1

Швентек провела первую тренировку в Эр-Рияде

Вторая ракетка мира Ига Швентек приехала в Эр-Рияд и провела первую тренировку.

Полька не выступала после US Open. На итоговом она защищает титул. Турнир стартует 2 ноября, сегодня состоится жеребьевка группового этапа.

Фото: инстаграм Швентек

Как Соболенко закончить год лучшей теннисисткой мира? Все о борьбе со Швентек 

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Швентек
фото
logoWTA
logoWTA Finals
logoИга Швентек
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Швентек прилетела в Эр-Рияд
2327 октября, 18:44Фото
Швентек о влиянии теннисисток на WTA: «Сколько бы встреч мы ни проводили, нам не дают принимать решения»
1027 апреля, 07:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Стефанос Циципас: «Должно многое сойтись, чтобы я квалифицировался на итоговый»
249 минут назад
Гонконг (WTA). Болтер играет с Ито, Шнайдер встретится с Окамурой, Прозорова – с Грачевой, Захарова – с Су Джон Чан, Халеп, Бетова выбыли, Пера вышла во 2-й круг
13сегодня, 05:58Live
Цзюцзян (WTA). Бронцетти играет с Савангкаев, Зигемунд встретится с Учиджимой, Рахимова, Приданкина, Бузкова вышли во 2-й круг
1сегодня, 05:50Live
Мерида (WTA). Полина Кудерметова сыграет с Подорошкой, Корнеева, Томлянович вышли во 2-й круг, Тихонова выбыла
7сегодня, 05:45
Париж (ATP). Циципас, Харри, Бублик, Эмбер, Серундоло, Этчеверри вышли во 2-й круг, Махач снялся, Пол, Баес выбыли
28сегодня, 05:40
Бублик о периоде после US Open: «Я спрашивал себя: «Что я делаю? Достаточно ли я хорош?»
3вчера, 20:44
Бублик победил игрока из топ-100 впервые с «Уимблдона»
2вчера, 19:12
Алькарас о «Шлеме шести королей»: «Я совру, если скажу, что поехал туда играть, не думая о деньгах»
14вчера, 16:44
Алькарас о целях на следующий сезон: «Не проигрывать в первых кругах»
3вчера, 16:11
«Я силен ментально, он физически». Синнер сравнил себя с Алькарасом
10вчера, 14:22
Ко всем новостям
Последние новости
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
1131 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14