Швентек провела первую тренировку в Эр-Рияде

Вторая ракетка мира Ига Швентек приехала в Эр-Рияд и провела первую тренировку.

Полька не выступала после US Open. На итоговом она защищает титул. Турнир стартует 2 ноября, сегодня состоится жеребьевка группового этапа.

Фото: инстаграм Швентек

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