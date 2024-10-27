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Швентек прилетела в Эр-Рияд

Ига Швентек прилетела в Эр-Рияд, где 2 ноября начнется итоговый турнир WTA.

Полька не выступала с US Open. За это время у нее сменился главный тренер: теперь она работает с Вимом Фиссеттом.

Кто сыграет на итоговом WTA – последнем важном турнире сезона?

Как Соболенко закончить год лучшей теннисисткой мира? Все о борьбе со Швентек

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Швентек
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