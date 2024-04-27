Швентек о влиянии теннисисток на WTA: «Сколько бы встреч мы ни проводили, нам не дают принимать решения»

Ига Швентек пока не готова обсуждать участие Саудовской Аравии в теннисе.

«В прошлом году я вникала во все, что связано с политикой в спорте, а в этом хочу сосредоточиться на себе. Мне есть над чем работать, но я все равно хочу высказываться, когда речь идет о чем-то важном, а сейчас это просто слухи».

О роли теннисисток в принятии решений

«Я поняла, что, что, мы сколько бы встреч мы ни проводили, нам не дают принимать решения. Я надеюсь, что итоговый WTA всегда будет отличным турниром, но мне интересно, будет ли WTA что-то менять. Они продолжают вести переговоры, но мне хочется знать, что будет сделано. Мы много путешествуем, я стараюсь сосредоточиться на своей игре и мне некогда думать о другом, но посмотрим, что получится [в Саудовской Аравии], поскольку впереди еще не один месяц».

Об уровне организации в WTA

«Бывают неудобства. Случались ситуации, когда WTA было бы неплохо извлечь уроки из произошедшего, например, относительно изменений на обязательных турнирах. Нам сложно, потому что это важно для нашего расписания и времени на восстановление. Поэтому я надеюсь, что все изменится. У нас впереди еще встречи, но я хочу понимать, насколько мы сможем повлиять на эти решения».