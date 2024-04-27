Швентек о влиянии теннисисток на WTA: «Сколько бы встреч мы ни проводили, нам не дают принимать решения»

Теги WTA WTA Finals Ига Швентек Саудовская Аравия Теннис

Ига Швентек пока не готова обсуждать участие Саудовской Аравии в теннисе.

«В прошлом году я вникала во все, что связано с политикой в спорте, а в этом хочу сосредоточиться на себе. Мне есть над чем работать, но я все равно хочу высказываться, когда речь идет о чем-то важном, а сейчас это просто слухи».

О роли теннисисток в принятии решений

«Я поняла, что, что, мы сколько бы встреч мы ни проводили, нам не дают принимать решения. Я надеюсь, что итоговый WTA всегда будет отличным турниром, но мне интересно, будет ли WTA что-то менять. Они продолжают вести переговоры, но мне хочется знать, что будет сделано. Мы много путешествуем, я стараюсь сосредоточиться на своей игре и мне некогда думать о другом, но посмотрим, что получится [в Саудовской Аравии], поскольку впереди еще не один месяц».

Об уровне организации в WTA

«Бывают неудобства. Случались ситуации, когда WTA было бы неплохо извлечь уроки из произошедшего, например, относительно изменений на обязательных турнирах. Нам сложно, потому что это важно для нашего расписания и времени на восстановление. Поэтому я надеюсь, что все изменится. У нас впереди еще встречи, но я хочу понимать, насколько мы сможем повлиять на эти решения».

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот бы у игроков появилась альтернатива совету при ассоциации в виде какого-нибудь профсоюза, который бы активно работал в представлении их интересов, ах да...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий