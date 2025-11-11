Синнер – второй по проценту побед на итоговом турнире ATP

Синнер – второй теннисист в истории по проценту побед на итоговом турнире.

Вторая ракетка мира Янник Синнер , на групповой стадии в Турине обыгравший Феликса Оже-Альяссима (7:5, 6:1), одержал 11-ю победу на итоговых.

У итальянца два поражения, его процент побед на ATP Finals – 84,6%. Это второй показатель в истории для теннисистов, проведших не менее 10 встреч на итоговом. Синнер уступает Илие Настасе (88%, 22:2), но опережает Ивана Лендла (79,6%), Роджера Федерера (77,6%) и Новака Джоковича (73,5%).