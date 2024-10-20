Алькарас о Синнере: «Я благодарен за то, что он есть в туре – из-за него я выжимаю из себя максимум»
Карлос Алькарас рассказал, почему он рад присутствию Янника Синнера в туре.
– Ваше соперничество обещает быть интересным следующие 10 лет.
– Надеюсь на это. Я буду выкладываться на полную на тренировках. Я уверен, что Янник будет здесь. Каждый день в течение этих лет я буду стараться. Надеюсь, это будет делать наше соперничество только лучше.
Я благодарен за то, что он есть в туре – из-за него я выжимаю из себя максимум. Каждый раз, когда я выхожу с ним на корт, я испытываю удовольствие. Иногда трудно радоваться [итогу], но каждая игра с ним – замечательная.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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