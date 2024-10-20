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Синнер о соперничестве с Алькарасом:  «Надеюсь, оно продлится как можно дольше. Но вокруг очень много игроков, которые могут присоединиться»

Янник Синнер рассказал о соперничестве с Карлосом Алькараом.

Итальянец победил его в финале «Шлема шести королей» – 6:7(5), 6:3, 6:3.

– По утрам я встаю, думая, как его обыграть. Такое соперничество заставляет нас выкладываться на все 100%. Я рад сегодняшней победе. Но нашей целью было показать, что такое теннис. Иногда он может быть долгим, как сегодня – но мы просто стараемся изо всех сил. Надеюсь, вам понравилось шоу.

– Вы только что сказали, что ежедневно встаете с мыслями [об Алькарасе]?

– Нет, я имел в виду... Это было бы как-то странно? (улыбается)

– Карлос – ваш главный соперник на ближайшие годы?

– Мы понимаем друг друга. Мы часто переезжаем. Я бы сказал, что мы хорошие друзья. Не лучшие, но каждый раз, когда мы вместе выходим на корт, мы стараемся наслаждаться. Каждый наш матч очень, очень хороший. Надеюсь, наше соперничество продлится как можно дольше. Но вокруг очень много игроков, которые могут к нам присоединиться. Посмотрим, каким будет будущее.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TheTennisLetter
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logoКарлос Алькарас
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