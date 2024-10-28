«Я силен ментально, он физически». Синнер сравнил себя с Алькарасом
«Мы с ним два разных игрока. У меня очень высокая скорость, я силен ментально. А у него сильная физическая форма, и с точки зрения тенниса у него сейчас есть что-то большее. Он лучше бьет резаные и играет с лета. Но для меня это хорошо – значит, мне есть где прогрессировать.
Карлос – выдающийся игрок. Укороченные, обводящие, свечки. Не знаю, буду ли когда-то играть так же. Я стабилен на корте и могу ударить навылет, когда это нужно. Мы оба показываем лучшую игру в важные моменты. Карлос похож на Надаля, он давит с первого очка и много бегает. Он знает, как завести болельщиков.
Я спокойнее и холоднее, но тоже могу добавить жару. Иногда здорово понервничать и накричать на команду, на секунду выйти за рамки и вернуться обратно. Так можно делать, если вокруг люди, которым доверяешь».
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