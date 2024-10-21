Дарья Касаткина: «Очень рада, что Мирра появилась в туре. Слава богу, что только сейчас, а не лет на пять раньше»
Дарья Касаткина опубликовала пост, посвященный турниру в Нинбо.
В финале она победила Мирру Андрееву (6:0, 4:6, 6:4), отыграв брейк в решающем сете.
В четвертьфинале против Юлии Путинцевой Касаткина ушла с двойного матчбола.
«Всем чао какао 🫶🏼.
Лечу в Токио, разбираю вчерашние моменты, и захотелось поделиться ими с вами 💜.
Незабываемая неделя, множество преодолений и американских горок по ходу матчей.
А еще хочу сказать, какая молодец Мирра, очень рада, что она появилась в туре (слава богу, что только сейчас, а не лет на 5 раньше 😂) 💜.
До конца сезона осталось совсем чуть-чуть поднажать 🤏🏼», – написала Касаткина.
Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: телеграм-канал Касаткиной
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