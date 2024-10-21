Дарья Касаткина: «Очень рада, что Мирра появилась в туре. Слава богу, что только сейчас, а не лет на пять раньше»

Дарья Касаткина опубликовала пост, посвященный турниру в Нинбо.

В финале она победила Мирру Андрееву (6:0, 4:6, 6:4), отыграв брейк в решающем сете.

В четвертьфинале против Юлии Путинцевой Касаткина ушла с двойного матчбола.

«Всем чао какао 🫶🏼.

Лечу в Токио, разбираю вчерашние моменты, и захотелось поделиться ими с вами 💜.

Незабываемая неделя, множество преодолений и американских горок по ходу матчей.

А еще хочу сказать, какая молодец Мирра, очень рада, что она появилась в туре (слава богу, что только сейчас, а не лет на 5 раньше 😂) 💜.

До конца сезона осталось совсем чуть-чуть поднажать 🤏🏼», – написала Касаткина.

Мирра рыдала после финала в Нинбо – где проиграла Касаткиной