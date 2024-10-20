Касаткина о сезоне-2024: «Это лучший год с точки зрения стабильности»

Дарья Касаткина прокомментировала победу на турнире в Нинбо.

Россиянка выиграла у Мирры Андреевой со счетом 6:0, 4:6, 6:4.

«Неделя была очень, очень тяжелой. Все матчи были супер сложными. В четвертьфинале я ушла с двух матчболов , а сегодня с 0:3, почти 0:4, в третьем сете.

Так что этот трофей многое для меня значит. Я столкнулась со многими трудностями на этой неделе, поэтому горжусь собой.

Думаю, это лучший год с точки зрения стабильности. И морально, в том числе вне корта. Поэтому я очень рада за себя, за то, как мы работаем и как все идет. Конечно, жаловаться не на что.

Я выложилась на полную в первом сете, была очень сконцентрирована, и мой уровень был очень высоким. Очевидно, после этого я немного сбавила, а Мирра была уже тут, готовая перехватить игру. Она относится к тем, кто никогда не сдается и стараются забрать каждое очко, надо чуть ли не умереть на корте, [чтобы победить]. Так и получилось. В третьем сете будто случилось чудо».